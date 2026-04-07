Times: Верховный лидер Ирана Хаменеи находится в коме

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в коме, врачи оценивают его состояние как тяжелое. Он проходит лечение в иранском городе Кум, пишет британская газета The Times со ссылкой на дипломатическую записку с данными американской и израильской разведок.

В записке, якобы, говорится, что Хаменеи в текущем состоянии не может принимать решений и руководить страной.

Иранские официальные лица настаивают на том, что Моджтаба Хаменеи остается дееспособным. При этом с начала военного конфликта сын убитого израильской разведкой Али Хаменеи не появлялся на публике.