Александр Германенко освободил должность проректора по науке УрФУ

Проректор по науке Уральского федерального университета Александр Германенко ушел со своей должности. Решение было принято "по взаимной договоренности" в рамках "формирования управленческой команды вуза".

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на департамент по связям с общественностью университета, ректор вуза Илья Обабков не продлил контракт с Германенко, однако последний продолжит работу в УрФУ, но уже только в качестве заведующего кафедрой.

Напомним, что в прошлом месяце со своей должности ушел и первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. Вместо этого он был привлечен к работе Министерства экономического развития страны в качестве эксперта.