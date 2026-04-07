С уральского лагеря взыскали 190 тысяч рублей за падение девочки с велосипеда

На Среднем Урале суд взыскал компенсацию с детского лагеря за падение девочки с велосипеда.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в 2024 году родители приобрели путевку в МАУ ДОК "Звездный" имени В.Г. Удовенко для 14-летней дочери. В один из дней отдыха девочка упала с выданного ей велосипеда. Как было установлено судом, велосипед был неисправен, а в момент происшествия воспитатель либо отсутствовал, либо находился слишком далеко и не мог контролировать ситуацию.

Пострадавшую госпитализировали. Эксперты квалифицировали причиненный вред ее здоровью как средней тяжести.

Пригородный районный суд взыскал с лагеря 190 тысяч рублей. Из них 140 тысяч – это компенсация морального вреда самой пострадавшей и ее родителям, и еще 50 тысяч рублей – штраф за отказ добровольно удовлетворить требования семьи.

