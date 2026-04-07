За год в России заблокировали 200 тысяч сайтов нелегальных букмекеров

В 2025 году в России было выявлено более 200 тысяч сайтов нелегальных букмекеров. Доступ к ним был ограничен. В 2024 году таких сайтов было выявлено значительно меньше, пишет РБК со ссылкой на данные Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ).

Юристы считают, что рост выявления нелегалов связан не с увеличением преступности, а с повышением эффективности работы правоохранителей. Кроме того, расширяются и законодательные ограничения. Например, букмекеры будут обязаны размещать информацию о рисках и развитии игровой зависимости.

При этом легальные букмекеры говорят, что инструменты борьбы с нелегалами почти исчерпаны. Выявленные сайты не блокируются немедленно, их владельцы успевают создать "зеркала". Также подпольные букмекеры придумывают все новые способы обхода запрета платежей, в том числе через криптовалюты.