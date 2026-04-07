Суд в Чечне признал организацию "Чеченская Республика Ичкерия"* террористической

Суд Чеченской Республики официально признал объединение "Чеченская Республика Ичкерия"* (ЧРИ) террористическим. Теперь любая деятельность этой организации и ее 29 подразделений в России полностью запрещена. По данным ФСБ, филиалы структуры сейчас работают в 14 странах Европы, пишет "КП".

Силовики пояснили, что это решение поможет ликвидировать экстремистские ячейки, которыми управляют из-за границы. В ведомстве отметили: с начала спецоперации сторонники ЧРИ* воюют на стороне Украины против российских войск. Членов организации обвиняют в подготовке терактов и диверсий в Белгородской и Курской областях, а также в убийствах военных и мирных граждан. Именно эти факты стали главными аргументами для судебного запрета.

Организация ЧРИ* появилась в Чечне в 1991 году. С 2007 года ее возглавляет Ахмед Закаев, который скрывается в Великобритании. Россия объявила его в международный розыск за терроризм.

Решение суда означает, что любые контакты с этой организацией или перевод ей денег теперь считаются соучастием в терроризме и караются по закону.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

