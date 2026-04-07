В Москве госпитализированы 30 артистов и сотрудников красноярского театра

В Москве госпитализированы с симптомами отравления три десятка сотрудников Красноярского музыкального театра. Они должны были представить спектакль "Бой с тенью" в рамках фестиваля "Золотая маска".

"28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось. Все они под присмотром врачей. На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют", - цитирует "Интерфакс" слова представителя фестиваля.

В Telegram-канале "Золотой маски" сообщается об отмене показа спектакля: "По техническим причинам спектакль "Бой с тенью" Красноярского музыкального театра, запланированный к показу на сцене Театра имени Моссовета, отменен. Возврат денежных средств за приобретенные билеты будет произведен автоматически".