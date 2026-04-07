Число погибших при ЧП на "Нижнекамскнефтехиме" увеличилось до 12 человек

Число погибших при пожаре на предприятии "Нижнекамскнефтехим" увеличилось до 12 человек. Об этом сообщается на сайте холдинга СИБУР.

"Поисковая операция на территории "Нижнекамскнефтехима" завершена", — говорится в сообщении.

В результате ЧП погибли 11 мужчин и одна женщина.

31 марта на предприятии "Нижнекамскнефтехим" произошел взрыв, последовало факельное горение. Предварительная причина происшествия – сбой в работе оборудования. Очаг возгорания находился на насосной установке. 24 человека были госпитализированы. 10 человек были перевезены на лечение в Москву.