Пшеница падает в цене, а хлеб дорожает: эксперты объяснили причины

07 Апреля 2026
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Пшеница падает в цене, а хлеб дорожает: эксперты объяснили причины

Ситуация с зерном выглядит иначе: в феврале производители снизили цены на пшеницу на 18,3% - до 11,6 тысячи рублей за тонну. На юге и в центре страны падение превысило 20%. Глава агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко связывает это с огромным урожаем и избытком предложения на рынке. При этом переработчики покупают зерно неохотно, так как производство муки в России падает на 3-5% в год из-за снижения спроса на хлеб. Сама мука подешевела на 5,2%, но на стоимости батона в магазине это не сказалось.

К началу апреля оптовая цена минтая на Дальнем Востоке подскочила до 175 рублей за килограмм. За год рыба подорожала на 34,6%, что стало самым мощным ростом среди всех промысловых видов. Аналитики "Нацрыбресурса" объясняют это резким скачком спроса со стороны Китая, пишет "Ъ". По данным Рыбного союза, экспорт в КНР вырос в полтора раза в объеме и в два раза в деньгах. Пекин активно скупает рыбу, опасаясь дефицита продуктов из-за конфликтов на Ближнем Востоке. Для россиян это плохая новость: минтай занимает почти треть всего рыбного потребления в стране. В итоге люди стали покупать рыбу на 8% реже, хотя из-за высоких цен выручка магазинов выросла на 14%.

Хлеб за год подорожал на 12,8% и в среднем стоит 121,7 рубля за килограмм. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов поясняет, что мука занимает лишь 20% в цене буханки. Остальные расходы - логистика, зарплаты, налоги и коммунальные платежи - постоянно растут. В марте экспорт немного поддержал цены на пшеницу, но государственная пошлина не дает им резко вырасти внутри страны. Из-за низкой прибыли аграрии уже планируют сокращать посевы пшеницы и переходить на более выгодные культуры, например, на подсолнечник или горох.

Сейчас рентабельность сохраняют только хозяйства на юге, которым проще и дешевле возить зерно в порты.

Напомним, стоимость российского подсолнечного масла с отгрузкой из черноморских портов в конце марта 2026 года подскочила до $1,35 тыс. за тонну, увеличившись на 20,1% за год. Основными причинами роста цен стали конфликты на Ближнем Востоке, которые привели к подорожанию логистики и повышению спроса на биодизель из-за дорогой нефти.

