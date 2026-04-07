Пшеница падает в цене, а хлеб дорожает: эксперты объяснили причины

Ситуация с зерном выглядит иначе: в феврале производители снизили цены на пшеницу на 18,3% - до 11,6 тысячи рублей за тонну. На юге и в центре страны падение превысило 20%. Глава агрохолдинга "Степь" Андрей Недужко связывает это с огромным урожаем и избытком предложения на рынке. При этом переработчики покупают зерно неохотно, так как производство муки в России падает на 3-5% в год из-за снижения спроса на хлеб. Сама мука подешевела на 5,2%, но на стоимости батона в магазине это не сказалось.

К началу апреля оптовая цена минтая на Дальнем Востоке подскочила до 175 рублей за килограмм. За год рыба подорожала на 34,6%, что стало самым мощным ростом среди всех промысловых видов. Аналитики "Нацрыбресурса" объясняют это резким скачком спроса со стороны Китая, пишет "Ъ". По данным Рыбного союза, экспорт в КНР вырос в полтора раза в объеме и в два раза в деньгах. Пекин активно скупает рыбу, опасаясь дефицита продуктов из-за конфликтов на Ближнем Востоке. Для россиян это плохая новость: минтай занимает почти треть всего рыбного потребления в стране. В итоге люди стали покупать рыбу на 8% реже, хотя из-за высоких цен выручка магазинов выросла на 14%.

Хлеб за год подорожал на 12,8% и в среднем стоит 121,7 рубля за килограмм. Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов поясняет, что мука занимает лишь 20% в цене буханки. Остальные расходы - логистика, зарплаты, налоги и коммунальные платежи - постоянно растут. В марте экспорт немного поддержал цены на пшеницу, но государственная пошлина не дает им резко вырасти внутри страны. Из-за низкой прибыли аграрии уже планируют сокращать посевы пшеницы и переходить на более выгодные культуры, например, на подсолнечник или горох.

Сейчас рентабельность сохраняют только хозяйства на юге, которым проще и дешевле возить зерно в порты.

Напомним, стоимость российского подсолнечного масла с отгрузкой из черноморских портов в конце марта 2026 года подскочила до $1,35 тыс. за тонну, увеличившись на 20,1% за год. Основными причинами роста цен стали конфликты на Ближнем Востоке, которые привели к подорожанию логистики и повышению спроса на биодизель из-за дорогой нефти.