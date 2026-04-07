Учитель, на которую напал ученик в Прикамье, скончалась в реанимации

Учитель русского языка и литературы школы №5 Добрянки Олеся Багута скончалась в реанимации, после того, как ее ранил ножом девятиклассник. О смерти педагога сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам", - заявил он.

Сегодня утром ученик поджидал педагога у крыльца школы №5. В школе, где подросток ударил учителя ножом, сегодня был праздник — День здоровья. Девятиклассник ударил женщину, когда она вышла на крыльцо проводить зарядку для 5-9 классов, и убежал. После - сам сдался полиции.

Молодой человек состоит на учете в полиции, неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Подросток ударил учителя ножом якобы из-за недопуска к экзаменам.

Возбуждено уголовное дело.