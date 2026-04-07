Организаторы теракта в "Крокусе" планировали еще одно нападение в Москве

Организаторы теракта в "Крокус сити холл" планировали устроить второе нападение в Москве, но потом отказались от этого плана. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного процесса.

Следствие установило, что проживающий за рубежом куратор Сайфулло готовил завербованных и прошедших обучение боевиков к совершению двух терактов в столице. Где и как именно должен был произойти второй теракт, не сообщается. Его планировали совершить одновременно с нападением на "Крокус сити холл". В нападении должны были участвовать два человека, в "Крокусе" - три". Однако позже организаторы отказались от этой идеи и сосредоточились на атаке на "Крокус", усилив группу боевиков.

Напомним, теракт произошел 22 марта 2024 года во время выступления группы "Пикник". Четверо вооруженных мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям. По сведениям Следственного комитета, жертвами террористов стали 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 человек. 12 марта четверым непосредственным исполнителям теракта и 11 их пособникам был вынесен приговор.