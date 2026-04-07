В Екатеринбурге приставы вернули матери дочь, которую забрал отец
В Екатеринбурге судебные приставы вернули ребенка матери.
Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, после расставания мать и отец не смогли самостоятельно определить место жительства своей двухлетней дочери. Мужчина забрал девочку к себе, а женщина видела ребенка только по телефону.
Мать обратилась в суд, где было принято решение о передаче дочки ей. Однако отец добровольно решение суда не исполнял. Пришлось подключиться судебным приставам.
В итоге после общения с сотрудниками службы мужчина все же передал дочку бывшей супруге. Сейчас девочка находится с матерью.
Напомним, недавно судебные приставы Свердловской области отыскали 10-летнего мальчика и передали его матери. Оказалось, что отец прятал ребенка в другом регионе.