В Екатеринбурге приставы вернули матери дочь, которую забрал отец

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, после расставания мать и отец не смогли самостоятельно определить место жительства своей двухлетней дочери. Мужчина забрал девочку к себе, а женщина видела ребенка только по телефону.

Мать обратилась в суд, где было принято решение о передаче дочки ей. Однако отец добровольно решение суда не исполнял. Пришлось подключиться судебным приставам.

В итоге после общения с сотрудниками службы мужчина все же передал дочку бывшей супруге. Сейчас девочка находится с матерью.

Напомним, недавно судебные приставы Свердловской области отыскали 10-летнего мальчика и передали его матери. Оказалось, что отец прятал ребенка в другом регионе.