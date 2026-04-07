Глава Белгородской области Гладков может уйти в отставку

Вскоре может покинуть пост губернатор приграничной Белгородской области Вячеслав Гладков. Речь идёт об отставке по состоянию здоровья.

О возможной отставке политика рассказали три близких к администрации президента (АП) источника "Ведомостей". Плановые выборы главы Белгородчины должны пройти в сентябре, но Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время, отмечают они. Всего ротация затронет три региона. Возможный уход Гладкова якобы связан в том числе с его здоровьем.

Выборы в регионе плановые, задержки с назначением сменщика быть не должно. Ситуация с поддержкой власти в Белгородской области "не лучшая" из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами. В такой ситуации логично провести ротацию, если есть такая возможность.