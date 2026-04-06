Умер "крестный отец джинс" Адриано Гольдшмид

В возрасте 82 лет умер итальянский дизайнер Адриано Гольдшмид.

Он – один из пионеров "премиального" денима и создатель проектов, на базе которых развивались Diesel и Replay. Гольдшмид был известен как "крестный отец джинсовой ткани".

За 50 с лишним лет работы дизайнер превратил джинсы из утилитарной одежды в самостоятельный язык моды и стал одним из первых, кто начал говорить о необходимости разворота в отрасли. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, пишет РБК.