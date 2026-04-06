В Краснодаре судья, возможно, вернула имущество преступным авторитетам

В Краснодаре не утихают "судейские" страсти. Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Ольга Борисова якобы вернула преступным авторитетам ранее изъятое имущество на 10 млрд руб., что является незаконным поступком.

Позже высшая квалификационная коллегия судей РФ направила в Генпрокуратуру материалы для проведения антикоррупционных проверок в отношении четверых судей Краснодарского края, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что у сестры "золотой судьи" Елены Хахалевой Натальи нашли имущество, приобретенное на коррупционные доходы. Она, также будучи судьёй, якобы за деньги принимала решения в пользу коммерческих структур, уклоняющихся от уплаты налогов. Бюджет недополучил более 1 млрд руб., а сама она приобрела два домовладения и три земельных участка в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Подмосковье.