Реализация программ газификации в 22025 году стала предметом обсуждения в парламенте Кубани

На еженедельном планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко рассматривали вопрос о газификации Кубани. В работе совещания приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты региона Сергей Усенко, министр краевого ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов.

Юрий Бурлачко, открывая заседание, отметил, что Краснодарский край 0 один из лидеров в стране по объемам и темпам газификации.

«Только в 2025 году в крае построено более 154 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления, возведено 32 объекта газоснабжения. Уровень газификации по итогам 2025 года в крае составил 82,5%. Во многом качественный скачок в этом вопросе обеспечила программа догазификации, реализуемая в регионе с 2021 года», – сказал Юрий Бурлачко.

Министр кубанского ТЭК и ЖКХ Денис Сорокалетов в своем выступлении сообщил, что на реализацию целей госпрограммы Краснодарского края «Развитие топливно-энергетического комплекса» из регионального бюджета в 2025 году было выделено более 1,1 млрд рублей, кассовое освоение этих средств составило 86%. В полном объеме завершены строительно-монтажные работы на 27 объектах газоснабжения. По программе «Догазификация» в 2025 году голубое топливо стало поступать в 68 тысяч домовладений региона, подключены 18 соцучреждений, завершаются работы по реализации договоров для еще 45 образовательных и медицинских организаций.

Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин в ходе обсуждения подчеркнул, что Краснодарский край по общему количеству заключенных договоров догазификации занимает 2 место в России после Московской области, а по реализации – 17-е.

При этом парламентарий отметил, что есть актуальные проблемные вопросы в этой сфере, для решения которых в марте текущего года было проведено расширенное совещание профильного комитета с представителями муниципалитетов, не сумевших в 2025 году в полном объеме освоить денежные средства на газификацию. В ходе совещания были выявлены основные причины нарушения сроков строительства, муниципалитетам даны соответствующие рекомендации.

Также Иван Тутушкин сообщил о совместной рекомендации профильного комитета и Контрольной-счетной палаты края министерству по корректировке целевых показателей эффективности в части программ для повышения качества предоставляемых населению услуг.

На совещании депутаты также поднимали вопросы газификации домов многодетных семей и участников СВО, регулирования стоимости подключения участков к газовой магистрали, реконструкции газораспределительных станций.

Председатель ЗСК акцентировал внимание на необходимости проведения активной информационной работы среди населения и представителей муниципалитетов с целью доведения сведений об их правах и обязанностях в данной сфере.

Также Юрий Бурлачко отдельно отметил недостаточный, несмотря на увеличение общего финансирования госпрограмм, уровень газификации отдельных муниципальных образований, расположенных в горной местности и на побережье. И предложил профильному министерству края проделать работу по поиску альтернативных вариантов газоснабжения отдаленных и малочисленных населенных пунктов Кубани.

«Удаленные от больших городов места – небольшие хутора, поселки и станицы – вновь становятся востребованными для жизни, кроме того, все больше объектов туристской сферы в горах и на побережье переходят на круглогодичный режим работы. В связи с этим для ускорения социально-экономического развития данных территорий необходимо тщательно проработать возможность их газификации», – подытожил Юрий Бурлачко.

Рекомендации, выработанные в ходе совещания, вошли в резолюцию, принятую по итогам обсуждения.