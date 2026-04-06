В Югре сотни детей участников СВО отправятся на оздоровительный отдых

В Югре сотни детей участников специальной военной операции (СВО) отправятся на оздоровительный отдых. Так решило правительство округа.

"Вносим изменения в порядок предоставления субвенций муниципалитетам на отдых и оздоровление детей, делая особый акцент на семьи участников и ветеранов специальной военной операции. Поддержка родных и близких наших бойцов, направленная на обеспечение полноценного отдыха и оздоровления подрастающего поколения в летний период, должна быть адресной", - написал в своём telegram-канале губернатор Югры Руслан Кухарук, подводя итоги заседания.

В прошлом году за пределами округа отдохнули порядка 3 тыс. детей из семей участков СВО, в этом году власти планируют охватить оздоровительными выездам не менее 4 тыс. детей, уточнил губернатор.