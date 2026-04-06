Продолжается работа комитетов Астраханской городской Думы по согласованию муниципальных программ

Комитеты Городской Думы Астрахани по бюджету, финансам и налогам, по городскому хозяйству и благоустройству города, по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике, а также по строительству провели совместные заседания.

В повестке дня заседания комитетов по городскому хозяйству и благоустройству города и по бюджету, финансам и налогам значился вопрос о внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Астрахани».

С докладами выступили начальник управления по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации города Тимур Калинкин и начальник управления по капитальному строительству администрации Сергей Брюханов.

На совместном заседании комитетов по социальной политике, спорту, туризму и молодежной политике и по бюджету, финансам и налогам обсуждали внесение изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

С сообщением по этому вопросу выступила Ольга Тапилина — начальник отдела по правовому и экономическому обеспечению управления культуры города. В рамках рассматриваемой программы депутаты более подробно обсудили вопрос ремонта зданий и помещений школ искусств и библиотек, находящихся в отдалённых районах города.

Члены комитетов по строительству и по бюджету, финансам и налогам объявили перерыв в совместном заседании по вопросу внесения изменений в программу «Развитие городской транспортной системы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» для детального изучения на местах мероприятий, проведённых администрацией города по замене остановочных комплексов.

Работа комитетов Городской Думы по согласованию муниципальных программ будет продолжена.