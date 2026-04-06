В Пулково таможенники нашли в чемоданах иностранца бивни мамонта и когти леопарда

Петербургские таможенники задержали 20-летнего иностранца, который пытался вывезти в Китай части тел редких животных. Пассажир пошел через "зеленый" коридор, но инспекторы решили проверить его багаж. Сканер показал в сумках подозрительные предметы, похожие на рога и когти. В итоге сотрудники ведомства нашли в рюкзаке, чемоданах и карманах мужчины 67 предметов: клыки, когти, срезы бивней мамонта и даже высушенную голову змеи.

Экспертиза подтвердила, что иностранец перевозил останки леопарда, кашалота, сайгака и орлана. Многие из этих видов защищает международная конвенция, так как они находятся под угрозой исчезновения. Мужчина объяснил, что просто коллекционирует такие вещи и не знал о правилах декларации.

Северо-Западное таможенное управление возбудило уголовное дело о контрабанде ценных животных и ресурсов. Теперь нарушителю грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

