Фобия обрела реальные очертания: в Индии рухнуло 18-метровое колесо обозрения с людьми

На ежегодной ярмарке в индийской деревне Бхайнсаха у храмового комплекса 18-метровое колесо обозрения внезапно наклонилось и упало на землю. "КП" со ссылкой на газету The Independent сообщает, что в этот момент в кабинках аттракциона находились люди. Свидетелями крушения стали сотни человек, которые пришли на ночные гулянья.

Полиция сразу начала спасательную операцию. Врачи на шести машинах скорой помощи отвезли раненых в ближайшие больницы. По данным местных властей, травмы получили минимум 30 человек. Сейчас специалисты выясняют, почему конструкция не выдержала нагрузки и рухнула.

