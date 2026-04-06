Мэр Екатеринбурга поручил провести День Победы на высочайшем уровне

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание городского оргкомитета по подготовке к празднованию 81-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, Орлов подчеркнул, что обеспечение безопасности жителей и гостей города является одним из наиболее важных вопросов, которые необходимо учесть при проведении массовых мероприятий. Событийная программа в честь Дня Победы стартует 26 апреля. Планируется проведение торжественных, памятных, культурно-просветительских и спортивных мероприятий, как городского, так и районного масштабов.

Также по поручению Алексея Орлова будет оказано персональное внимание очевидцам и непосредственным участникам Великой Отечественной: ветеранам, блокадникам, бывшим узникам фашистских концлагерей и гетто, труженикам тыла.

"День Победы – самый главный и священный праздник. Наша общая задача провести его на высочайшем уровне", - отметил мэр.

Напомним, что 7 апреля в Екатеринбурге пройдет очередная, уже третья по счету тренировка парада в честь Дня Победы.