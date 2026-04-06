Бывший губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет

В Курске суд вынес приговор бывшему главе Курской области Алексею Смирнову.

Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима, штраф в 400 млн руб. Также он лишён на 10 лет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Смирнов лишён звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации". С него взысканы 20,9 млн руб. в счёт конфискации полученных им взяток. Приговор может быть обжалован, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В апреле 2025 г. стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство "Корпорации развития Курской области" (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Смирнов признал вину.