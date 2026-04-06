06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Происшествия Курская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала Алексея Смирнова / t.me/gubernator_46

Бывший губернатор Курской области Смирнов получил 14 лет

В Курске суд вынес приговор бывшему главе Курской области Алексею Смирнову.

Смирнов получил 14 лет колонии строгого режима, штраф в 400 млн руб. Также он лишён на 10 лет права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий.

Смирнов лишён звания "Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации". С него взысканы 20,9 млн руб. в счёт конфискации полученных им взяток. Приговор может быть обжалован, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

В апреле 2025 г. стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. По версии МВД, Смирнов, его первый заместитель Алексей Дедов, а также руководство "Корпорации развития Курской области" (КРКО) организовали хищение бюджетных средств, которые были выделены корпорации. Смирнову и Дедову предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Смирнов признал вину.

Теги: Алексей Смирнов, приговор


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.04.2026 13:35 Мск Для экс-главы Курской области Смирнова запросили 15 лет
Ранее 02.04.2026 12:15 Мск Бывший губернатор Курской области Смирнов признал вину
Ранее 01.04.2026 15:32 Мск Хинштейн: Строительство фортификаций задумывалось как коррупционный "бизнес-проект"
Ранее 01.04.2026 08:11 Мск Экс-замгубернатора Курской области в суде заявил, что его заставляли брать взятки
Ранее 11.03.2026 16:08 Мск Экс-замгубернатора Курской области признал вину в получении взяток
Ранее 03.03.2026 11:22 Мск Защита экс-губернатора Курской области просит перевести дело в другой регион
Ранее 17.02.2026 11:40 Мск Экс-губернатор Курской области попросил закрыть заседание по делу о хищениях
Ранее 13.02.2026 12:45 Мск Прокурор запросила для экс-главы курской Корпорации развития 9,5 лет
Ранее 04.02.2026 10:37 Мск Экс-руководство Курской области получило откаты на 20 млн рублей
Ранее 29.01.2026 11:50 Мск Экс-замгубернатора Курской области отрицает хищение 152,8 миллиона
Ранее 28.01.2026 10:31 Мск Экс-замгубернатора заявил, что докладывал Старовойту о проблемах с фортификациями
Ранее 20.01.2026 16:12 Мск В Курске с экс-депутата облдумы Васильева взыскано 4 миллиарда
Ранее 26.12.2025 12:07 Мск Курский экс-депутат получил 5,5 лет за хищения при строительстве фортификаций
Ранее 05.12.2025 19:19 Мск В курский суд поступило дело Максима Васильева о растрате 152 миллионов рублей
Ранее 20.08.2025 08:35 Мск Экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием
Ранее 05.06.2025 11:46 Мск Фигурант дела экс-губернатора Курской области пытался скрыться от следствия в зоне СВО
Ранее 18.04.2025 13:18 Мск Хинштейн: Через Корпорацию развития Курской области прошли десятки миллиардов рублей
Ранее 18.04.2025 10:55 Мск На экс-главу Курской области дал показания находящийся на СВО депутат
Ранее 17.04.2025 19:43 Мск Суд отправил в СИЗО бывшего замгубернатора Курской области
Ранее 17.04.2025 08:54 Мск Экс-губернатор Курской области находился в оперативной разработке несколько месяцев
Ранее 16.04.2025 20:09 Мск Бывшего губернатора Курской области отправили в СИЗО
Ранее 16.04.2025 19:21 Мск Экс-губернатора Курской области обвиняют в хищении 1 млрд руб., выделенных на оборону
Ранее 16.04.2025 16:42 Мск Задержан экс-губернатор курской области Алексей Смирнов – источник
Ранее 06.12.2024 12:21 Мск Причиной отставки губернатора Смирнова могли стать хищения при строительстве защитных сооружений

