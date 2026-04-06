У сестры "золотой судьи" Хахалевой нашли имущество, приобретенное на коррупционные доходы

Появились новые возможные подробности о достатке судьи Натальи Хахалёвой, сестры "золотой судьи" Елены Хахалёвой.

Судья Арбитражного суда Краснодарского края Наталия Хахалева, сестра бывшего заместителя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, якобы за деньги принимала решения в пользу коммерческих структур, уклоняющихся от уплаты налогов. Бюджет недополучил более 1 млрд руб., а сама она приобрела два домовладения и три земельных участка в элитных коттеджных поселках в Туапсинском районе Краснодарского края и Подмосковье, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В 2021 году "золотая судья" Елена Хахалёва была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий за прогулы рабочих дней. В марте 2020 г. дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях Хахалёвой.

15 декабря 2021 г. высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело. В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалёву в хищении 1 млн руб. С 2016 по 2019 гг. экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалёвой составил 979 тыс. руб. Судья незадолго до этого покинула Россию. Сообщалось, что она улетела в Ереван, откуда отбыла в Грузию.

В мае 2022 г. в отношении Хахалёвой было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.