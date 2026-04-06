В России утвердят единый стандарт подарков для новорожденных

В этом году Роскачество разработает ГОСТ на подарочные наборы для младенцев. Глава ведомства Максим Протасов сообщил, что специалисты изучат опыт разных регионов и выберут лучшие примеры, пишет РИА Новости. На основе этих данных эксперты составят национальный стандарт, который станет официальной рекомендацией для местных властей.

Авторы проекта хотят четко определить, какие именно товары должна получать каждая мама при выписке из роддома. Роскачество планирует собрать в "коробку новорожденного" только качественные и полезные продукты. Единый стандарт поможет регионам собрать правильный комплект вещей, который обеспечит комфорт и безопасность ребенка в первые дни жизни.

Сообщалось, что Минпромторг и Роскачество подготовили проект ГОСТа с правилами приготовления главных русских блюд, включая борщ, оливье, блины и даже колобок. В первую часть документа вошли 133 позиции — от закусок до напитков, а в будущем список расширят вдвое.