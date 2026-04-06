В полис ОМС включили онковакцины

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу государственных гарантий, чтобы россияне могли бесплатно получать отечественные онковакцины по полису ОМС. Об этом глава правительства сообщил на совещании с вице-премьерами, передает "КП".

В первую очередь речь идет о персонализированных вакцинах, которые ученые разрабатывают индивидуально для каждого пациента. Такие препараты обучают иммунитет человека самостоятельно находить и уничтожать опухолевые клетки. Михаил Мишустин подчеркнул, что теперь современные медицинские технологии станут доступнее для людей с тяжелыми диагнозами.

Новые правила позволяют бесплатно лечить некоторые виды заболеваний крови и рак внутренних органов. Также в систему обязательного медицинского страхования включили инновационную CAR-T-клеточную терапию. Премьер-министр уверен, что использование таких передовых методов значительно повысит эффективность помощи онкобольным.

Включение уникальных российских разработок в бесплатный перечень услуг поможет врачам спасать жизни пациентов, которым раньше требовалось дорогостоящее лечение. Правительство рассчитывает, что этот шаг серьезно укрепит отечественную систему здравоохранения.

Ранее Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании 10,1 млрд рублей долга по бюджетным кредитам для 11 регионов России, включая республики Алтай, Дагестан, Ингушетию, Марий Эл, Тыву, а также Забайкальский край и ряд областей. Освободившиеся средства местные власти направят на развитие инфраструктуры, поддержку бизнеса и социальные проекты вместо выплат в федеральный центр.