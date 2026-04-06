Цифровая реставрация: вологодские святыни воссоздали в Minecraft

Энтузиасты из команды "Team CIS" воссоздали знаменитые ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей в популярной компьютерной игре Minecraft. О необычном проекте сотрудники сообщили на сайте вологодского заповедника. Идею подали студент РГГУ Николай Стоцкий и школьник из Зеленограда Борис Грачев, а реализовали ее участники из разных уголков России. Генеральный директор заповедника Юлия Веретнова подтвердила, что авторы уже достроили основные объекты в виртуальном мире.

Строительство монастырских комплексов в игре заняло несколько месяцев кропотливого труда. Каждый участник команды выбрал отдельное здание и детально изучил его историю и архитектуру перед началом работ. Благодаря такому подходу россияне добились высокой точности и исторической достоверности всех построек.

Авторы проекта назвали свою работу подарком для жителей города Кириллова и всей Вологодской области. Они уверены, что такие инициативы помогают достойно представлять культурное наследие страны в современном игровом формате.

Ранее Роскомнадзор опроверг слухи о блокировке Minecraft в России, заявив, что не получал подобных распоряжений от властей. Несмотря на сообщения о мошенниках внутри платформы, у ведомства нет законных оснований для ограничений без решения суда или требования Генпрокуратуры.