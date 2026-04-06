Число римо-католиков в Африке превысило их число в Европе

Количество римо-католиков в Африке превысило их число в Европе. Такие данные обнародовал Ватикан. Сейчас там оценивают общую численность своей паствы в мире в 1,42 млрд человек.

Лидером по количеству верующих остается Америка, где римо-католиков 48%. В Африке и Европе их чуть более 20%. При этом, несмотря на небольшой прирост верующих и духовенства, в Европе идет заметное сокращение их числа. Также в мире снизилось количество семинаристов в римо-католических учебных заведениях, то есть тех, кто связывает свою судьбу с Римо-католической церковью. Единственный регион с положительной динамикой - Африка. Там больше всего номинальных римо-католиков в Демократической Республике Конго - 55 млн.

Всего в мире больше всего христиан - около 2,3 млрд человек, но они принадлежат к римо-католикам, протестантским течениям (800 млн) и православию (200 млн). Мусульман около 1,5 млрд, там также есть свои несогласия и национальные особенности. Индуистов почти 1 млрд.

Уникальностью римо-католицизма является то, что во главе стоит один человек - римский папа, который и считается епископом в собственном смысле слова, а все остальные - его подчиненными. В последние годы Ватикан все чаще подвергается критике за либеральный курс как в Европе, так и в других частях света. Многие европейские католики говорят, что храмы в Европе становятся все более пустыми.