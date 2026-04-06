06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Михаил Мишустин списал 10 млрд рублей долга 11 регионам России

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании части долгов по бюджетным кредитам для 11 регионов страны. В список вошли республики Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл и Тыва, а также Забайкальский край. Финансовую поддержку также получили Брянская, Кировская, Рязанская, Саратовская и Ульяновская области. Общая сумма, которую государство простило регионам, составила 10,1 млрд рублей. Теперь местные власти смогут направить эти ресурсы на решение внутренних задач вместо выплаты долга федеральному центру.

Михаил Мишустин рассчитывает, что этот шаг поможет регионам создать новые возможности для работы бизнеса и повысить уровень жизни людей. По мнению премьер-министра, списание задолженности даст территориям дополнительный импульс для экономического роста. Освободившиеся миллиарды позволят субъектам активнее вкладывать деньги в инфраструктуру и социальные проекты. Правительство ожидает, что такая мера поддержки в итоге приведет к улучшению условий труда и быта граждан в этих 11 регионах.

Ранее глава правительства подписал распоряжение о выделении более 46,5 млрд рублей на поддержку индустриальных парков и технопарков в 2026-2028 годах. Субсидии получат восемь регионов, включая Москву, Татарстан, Башкортостан, а также Белгородскую, Владимирскую, Волгоградскую, Омскую и Челябинскую области. 

Теги: Мишустин, правительство, долг


