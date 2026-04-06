В Пыть-Яхе руководитель компании обвиняется в хищении грунта с муниципальной дороги в особо крупном размере

В Пыть-Яхе руководитель коммерческой организации обвиняется в хищении грунта с муниципальной автодороги в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый дал указания рабочим, которые при помощи специализированной техники похитили грунт с автомобильной дороги местного значения, расположенной в промышленной зоне "Северо-Восточная" Пыть-Яха, и вывезли его на промышленную базу предприятия.

Стоимость похищенного составила более 3 млн рублей. Администрации муниципального образования на указанную сумму причинен материальный ущерб.

Вину в совершении преступления обвиняемый признал в полном объеме и на этапе расследования возместил ущерб, причиненный преступлением. На имущество фигуранта, стоимостью более 1 млн руб., наложен арест.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.