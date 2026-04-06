В России прокуратура добилась выплат участникам СВО и их семьям 18 миллиардов

В России прокуроры в 2025 г. добились того, что участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям выплачены 18 млрд руб.

В 2025 году прокуроры обеспечили защиту прав 620 тыс. военнослужащих и членов их семей. Это способствовало устранению неравенства при предоставлении мер поддержки всем категориям участников спецоперации и оптимизировать процесс их получения.

В Херсонской области прокуроры добились перечисления 153 военнослужащим 61 млн руб. В различных регионах России, включая Ростовскую, Воронежскую, Амурскую, Липецкую, Челябинскую, Владимирскую области, Приморский, Хабаровский, Ставропольский края, прокуратура пресекала необоснованные отказы в назначении выплат, сообщает Генеральная прокуратура России.