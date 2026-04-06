В ХМАО за неполную декларацию чиновников будут лишать работы

В ХМАО за неполную декларацию чиновников будут лишать работы. Новые правила действуют уже при подаче отчетов за 2025 год, сообщает Neft.

Власти Югры ужесточили антикоррупционные правила для госслужащих. Теперь за предоставление неполных сведений о доходах и имуществе чиновникам грозит увольнение, а кандидатам – отказ в должности.

Основные изменения: введен статус "кандидат при переводе". При смене ведомства нужно подавать новую декларацию (на уточнение данных есть месяц). Ежегодные отчеты заменены на отчетность по необходимости (например, при крупных сделках) со сроком подачи до 30 апреля.

Под контроль попали руководители бюджетных учреждений и главы администраций по контракту.