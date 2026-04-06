Суд взыскал в доход государства 9 млн со счетов родственников бывшего главы минцифры Свердловской области

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Суд взыскал в доход государства 9 млн со счетов родственников бывшего главы минцифры Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал в доход государства свыше 9 млн рублей, которые поступили на счета близких родственников бывшего министра цифрового развития Свердловской области Михаила Пономарькова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с 2021 по 2024 годы на счета родственников экс-министра поступали крупные суммы, законность происхождения которых так и не была подтверждена. Близких фигуранта опросили, проанализировали их доходы и расходы, сведения о банковских счетах и вкладах, а также изучили результаты финансового анализа в отношении указанных лиц, проведенного МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

Отметим, что в сентябре прошлого года указом губернатора Пономарьков был снят с должности на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ "В связи с истечением срока трудового договора".

С результатами проверки прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать переводимые суммы в доход государства, а также изменить основания увольнения на п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ "В связи с утратой доверия".

Суд удовлетворил иск прокуратуры, обратив в доход Российской Федерации денежные средства в размере более 9 млн рублей, а также постановил изменить формулировку при расторжении трудового договора на увольнение в связи с утратой доверия.

Теги: минцифры, министр, суд, счата


