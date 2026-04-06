Суд взыскал в доход государства 9 млн со счетов родственников бывшего главы минцифры Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал в доход государства свыше 9 млн рублей, которые поступили на счета близких родственников бывшего министра цифрового развития Свердловской области Михаила Пономарькова. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с 2021 по 2024 годы на счета родственников экс-министра поступали крупные суммы, законность происхождения которых так и не была подтверждена. Близких фигуранта опросили, проанализировали их доходы и расходы, сведения о банковских счетах и вкладах, а также изучили результаты финансового анализа в отношении указанных лиц, проведенного МРУ Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу.

Отметим, что в сентябре прошлого года указом губернатора Пономарьков был снят с должности на основании п. 2 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ "В связи с истечением срока трудового договора".

С результатами проверки прокуратура обратилась в суд с просьбой взыскать переводимые суммы в доход государства, а также изменить основания увольнения на п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ "В связи с утратой доверия".

Суд удовлетворил иск прокуратуры, обратив в доход Российской Федерации денежные средства в размере более 9 млн рублей, а также постановил изменить формулировку при расторжении трудового договора на увольнение в связи с утратой доверия.