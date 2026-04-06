В Екатеринбурге определились победители второго этапа Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил"

Напомним, с 2 по 5 апреля на площадке крупнейшего в мире крытого стрелкового комплекса "Архангел Михаил", построенного в столице Урала Русской медной компанией, проходил второй этап Кубка Академии практической стрельбы. В турнире приняли участие более 340 спортсменов из 30 регионов России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, программа соревнований включала 14 упражнений, разработанных в строгом соответствии с правилами Федерации практической стрельбы России (ФПСР). Участники боролись за победу в двух дисциплинах: пистолет и карабин пистолетного калибра. Четыре дня напряженной борьбы стали настоящим испытанием на скорость и точность. Тот, кто сумел найти идеальный баланс между этими составляющими, и поднялся на пьедестал.

"Каждый раз мы стараемся делать упражнения максимально интересными и динамичными, чтобы стрелки могли проверить свои возможности и подготовку. Мы также постоянно улучшаем качество наших матчей, чтобы спортсмены приезжали и чувствовали себя в комфортных условиях, отдавались процессу стрельбы с полным погружением", - рассказал директор матча Владимир Титов.

"Академия практической стрельбы "Архангел Михаил" – это та точка, на которую все хотят и желают ориентироваться. Во всей России проходят занятия и тренировки, уровень стрелков растет. Я думаю, когда мы все-таки вернемся на международную арену, мы достойно представим Россию уже с первого соревнования", - отметил главный судья соревнований Иван Кузнецов.

Для Дины Хатмуллиной из Тюмени второй этап Кубка Академии практической стрельбы стал первым матчем с огнестрельным оружием. До этого спортсменка участвовала только в соревнованиях с пневматическим оружием. Она приехала на турнир вместе со своим отцом, Радиком Хатмуллиным.

"У Дины задача на сегодня пройти до конца матча без дисквалификации. Это самое главное. Конечно, хочется и результат показать, но в первую очередь – получить опыт, отработать технику безопасности и просто получить удовольствие от процесса. Дальше будет больше, главное начать", - рассказал Радик Хатмуллин.

По итогам четырех соревновательных дней определились победители и призеры в различных классах и категориях. Так, в классе карабин пистолетного калибра в категории Senior победил Александр Лапшин, в общем зачете – Роман Халитов.

В классическом классе среди Senior лучшим стал Николай Барсуков, в общем зачете – Сергей Тубольцев. В открытом классе в категории Senior победил Борис Жажков, среди Lady – Оксана Жажкова, в общем зачете – Константин Федуков. В классе серийный с оптическим прицелом в категории Senior первое место занял Эдуард Уба, в общем зачете – Алексей Попов.

В стандартном классе в категории Senior победил Анзор Елбаев, среди Super Junior – Владимир Поспелов, среди Lady Senior – Александра Терентьева, среди Lady – Виктория Кантемирова, в общем зачете – также Анзор Елбаев.

В серийном классе в категории Senior первое место у Владимира Соловьева, среди Junior – у Богдана Пантелеймонова, среди Lady – у Екатерины Казаковой, в общем зачете – у Артема Жидкова.

Следующий этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" пройдет с 14 по 17 мая. Академия продолжает укреплять позиции главной стрелковой площадки страны, обеспечивая спортсменам современные условия, безупречную безопасность и полное техническое сопровождение.