В Екатеринбурге определились победители второго этапа Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил"

06 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область В России
Фото: Дмитрий Чабанов

В Екатеринбурге определились победители второго этапа Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил"

В Екатеринбурге завершился второй этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил". Определились его победители.

Напомним, с 2 по 5 апреля на площадке крупнейшего в мире крытого стрелкового комплекса "Архангел Михаил", построенного в столице Урала Русской медной компанией, проходил второй этап Кубка Академии практической стрельбы. В турнире приняли участие более 340 спортсменов из 30 регионов России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, программа соревнований включала 14 упражнений, разработанных в строгом соответствии с правилами Федерации практической стрельбы России (ФПСР). Участники боролись за победу в двух дисциплинах: пистолет и карабин пистолетного калибра. Четыре дня напряженной борьбы стали настоящим испытанием на скорость и точность. Тот, кто сумел найти идеальный баланс между этими составляющими, и поднялся на пьедестал.

Второй этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Дмитрий Чабанов

"Каждый раз мы стараемся делать упражнения максимально интересными и динамичными, чтобы стрелки могли проверить свои возможности и подготовку. Мы также постоянно улучшаем качество наших матчей, чтобы спортсмены приезжали и чувствовали себя в комфортных условиях, отдавались процессу стрельбы с полным погружением", - рассказал директор матча Владимир Титов.

"Академия практической стрельбы "Архангел Михаил" – это та точка, на которую все хотят и желают ориентироваться. Во всей России проходят занятия и тренировки, уровень стрелков растет. Я думаю, когда мы все-таки вернемся на международную арену, мы достойно представим Россию уже с первого соревнования", - отметил главный судья соревнований Иван Кузнецов.

Для Дины Хатмуллиной из Тюмени второй этап Кубка Академии практической стрельбы стал первым матчем с огнестрельным оружием. До этого спортсменка участвовала только в соревнованиях с пневматическим оружием. Она приехала на турнир вместе со своим отцом, Радиком Хатмуллиным.

"У Дины задача на сегодня пройти до конца матча без дисквалификации. Это самое главное. Конечно, хочется и результат показать, но в первую очередь – получить опыт, отработать технику безопасности и просто получить удовольствие от процесса. Дальше будет больше, главное начать", - рассказал Радик Хатмуллин.

По итогам четырех соревновательных дней определились победители и призеры в различных классах и категориях. Так, в классе карабин пистолетного калибра в категории Senior победил Александр Лапшин, в общем зачете – Роман Халитов.

В классическом классе среди Senior лучшим стал Николай Барсуков, в общем зачете – Сергей Тубольцев. В открытом классе в категории Senior победил Борис Жажков, среди Lady – Оксана Жажкова, в общем зачете – Константин Федуков. В классе серийный с оптическим прицелом в категории Senior первое место занял Эдуард Уба, в общем зачете – Алексей Попов.

В стандартном классе в категории Senior победил Анзор Елбаев, среди Super Junior – Владимир Поспелов, среди Lady Senior – Александра Терентьева, среди Lady – Виктория Кантемирова, в общем зачете – также Анзор Елбаев.

В серийном классе в категории Senior первое место у Владимира Соловьева, среди Junior – у Богдана Пантелеймонова, среди Lady – у Екатерины Казаковой, в общем зачете – у Артема Жидкова.

Следующий этап Кубка Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" пройдет с 14 по 17 мая. Академия продолжает укреплять позиции главной стрелковой площадки страны, обеспечивая спортсменам современные условия, безупречную безопасность и полное техническое сопровождение.

Теги: стрельба, кубок, победители, этап, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети