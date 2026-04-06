В России рухнул спрос на коучей и тренинги

Количество вакансий для сотрудников в сфере "Управление персоналом, тренинги" – коучей, тренеров и эйчаров – за 2025 г. упало на 43%. А "hh.индекс" – отношение количества активных резюме к числу активных вакансий – для этой сферы с июня 2024 по декабрь 2025 гг. вырос с 5 до 21,5 (уже показатель 12 считается крайне высоким уровнем конкуренции за рабочие места).

Компании стали прагматичнее и ждут отдачу от любых услуг, объясняют эксперты: там, где раньше хватало модных терминов и обещаний "раскрыть потенциал", теперь всё чаще задаются простым вопросом "Что именно изменится в бизнес-показателях?", пишет РБК.