Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич победила в женской гонке XIII Югорского лыжного марафона

В Ханты-Мансийске завершился XIII Югорский лыжный марафон. Победителем среди мужчин стал лыжник из Удмуртии Дмитрий Баграшов, а среди женщин – биатлонистка, выступающая за Свердловскую область Ирина Казакевич. Всего за 2,5 млн рублей призового фонда, предоставленного банком ВТБ, боролись 3911 лыжников из 52 регионов России, Казахстана и Беларуси.

Лидера гонки на 50 км свободным стилем в первый день соревнований определили по видеофиксации, лыжники не уступили биатлонистам, заняв весь пьедестал. Первым стал спортсмен из Удмуртии Дмитрий Баграшов, в прошлом году он был вторым в «классике». Теперь его время составило 1 час 59 минут 50 секунд, всего на минуту больше прошлогоднего рекорда олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Вторым на финиш пришел сыктывкарец Григорий Соколов, третьим Виктор Семенов из Республики Татарстан.

Среди женщин сильнейшими оказались биатлонистки: золото – у Ирины Казакевич, выступающей за Свердловскую область, она преодолела марафон за 2 часа 8 минут 41 секунду. Уступив 3 минуты, серебро забрала Елизавета Бурундукова, а бронзу отвоевала у биатлонистов лыжница из Уфы Наталия Бабчина. За первое место на дистанции 50 км свободным стилем спортсмены получили от ВТБ по 400 тыс. рублей, за второе – по 200 тыс. рублей, за третье – по 100 тыс. рублей.

Во второй день соревнований, 5 апреля, все награды достались лыжникам. Первое место в марафонском забеге классическим стилем занял ярославец Евгений Цепков с результатом – 2 часа 28 минут 30 секунд. Павел Русяев из Нижнего Новгорода пришел вторым через 23 секунды после лидера. Третьим стал победитель первого дня Дмитрий Баграшов.

Женский пьедестал в "классике" третий год подряд возглавила Лилия Васильева из Удмуртии с результатом 2 часа 35 минут 14 секунд. Второе место у Ольги Васильевой из Нижнего Новгорода, третье – у Арины Былинко из Рязани. Победители марафона классическим стилем награждены призами в 150 тыс. рублей, «серебряные» призеры стали обладателями 100 тыс. рублей, «бронзовые» - 50 тыс. рублей.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке ВТБ. Банк выступает соорганизатором и генеральным спонсором соревнований. Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России