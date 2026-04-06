Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич победила в женской гонке XIII Югорского лыжного марафона

06 Апреля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Спорт Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: ugralyzhi.ru

Свердловская биатлонистка Ирина Казакевич победила в женской гонке XIII Югорского лыжного марафона

В Ханты-Мансийске завершился XIII Югорский лыжный марафон. Победителем среди мужчин стал лыжник из Удмуртии Дмитрий Баграшов, а среди женщин – биатлонистка, выступающая за Свердловскую область Ирина Казакевич. Всего за 2,5 млн рублей призового фонда, предоставленного банком ВТБ, боролись 3911 лыжников из 52 регионов России, Казахстана и Беларуси. 

Лидера гонки на 50 км свободным стилем в первый день соревнований определили по видеофиксации, лыжники не уступили биатлонистам, заняв весь пьедестал. Первым стал спортсмен из Удмуртии Дмитрий Баграшов, в прошлом году он был вторым в «классике». Теперь его время составило 1 час 59 минут 50 секунд, всего на минуту больше прошлогоднего рекорда олимпийского чемпиона Сергея Устюгова. Вторым на финиш пришел сыктывкарец Григорий Соколов, третьим Виктор Семенов из Республики Татарстан.

(2026)|Фото: ugralyzhi.ru

Среди женщин сильнейшими оказались биатлонистки: золото – у Ирины Казакевич, выступающей за Свердловскую область, она преодолела марафон за 2 часа 8 минут 41 секунду. Уступив 3 минуты, серебро забрала Елизавета Бурундукова, а бронзу отвоевала у биатлонистов лыжница из Уфы Наталия Бабчина. За первое место на дистанции 50 км свободным стилем спортсмены получили от ВТБ по 400 тыс. рублей, за второе – по 200 тыс. рублей, за третье – по 100 тыс. рублей.

(2026)|Фото: ugralyzhi.ru

Во второй день соревнований, 5 апреля, все награды достались лыжникам. Первое место в марафонском забеге классическим стилем занял ярославец Евгений Цепков с результатом – 2 часа 28 минут 30 секунд. Павел Русяев из Нижнего Новгорода пришел вторым через 23 секунды после лидера. Третьим стал победитель первого дня Дмитрий Баграшов.

Женский пьедестал в "классике" третий год подряд возглавила Лилия Васильева из Удмуртии с результатом 2 часа 35 минут 14 секунд. Второе место у Ольги Васильевой из Нижнего Новгорода, третье – у Арины Былинко из Рязани. Победители марафона классическим стилем награждены призами в 150 тыс. рублей, «серебряные» призеры стали обладателями 100 тыс. рублей, «бронзовые» - 50 тыс. рублей.

Югорский лыжный марафон проводится с 2013 г. правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при поддержке ВТБ. Банк выступает соорганизатором и генеральным спонсором соревнований. Югорский лыжный марафон входит в тройку самых массовых спортивных мероприятий России

Теги: югорский лыжный марафон, втб, федерация лыжных гонок, юграмегаспорт


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети