Дизайнеры признаны самыми ленивыми работниками в России

Сервис SuperJob провел исследование и выяснил, что чаще всего в лени признаются дизайнеры - об этом заявили 33% опрошенных. В список тех, кто любит откладывать дела, также попали 29% аналитиков, 28% пиарщиков и 27% юристов. По 26% ленивых сотрудников выявили среди инженеров и системных администраторов. Эксперты опросили 3 тысячи россиян старше 18 лет во второй половине марта 2026 года, чтобы составить этот рейтинг, пишет ТАСС.

Самыми трудолюбивыми оказались главные бухгалтеры и операторы кол-центров: среди них только 9% респондентов считают себя ленивыми. Редко позволяют себе расслабиться 11% кладовщиков, 12% продавцов и 13% маркетологов. Исследование также показало прямую связь между трудолюбием и зарплатой. Люди с доходом от 150 тысяч рублей в месяц называют себя ленивыми лишь в 14% случаев, что значительно меньше показателей в творческих профессиях.