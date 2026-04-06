Средняя стипендия в вузах составила 4 тыс. рублей

Средняя академическая стипендия студентов вузов в 2025 году на целых 82% превысила минимальный размер, установленный законом, отчиталось Минобрнауки. Правда, сами студенты вряд ли рады такому превышению, поскольку минимальная стипендия в прошлом учебном году составляла жалкие 2 056 рублей.

Вузы имеют право увеличивать стипендии в пределах выделенных им средств. И в прошлом году средняя стипендия составила 4 026 рублей, а социальная – 4 521 рублей.

С 1 сентября 2025 года минимальная академическая стипендия увеличена до 2 224 рублей.

О повышении стипендий студентов в Госдуме говорят давно, но воз и ныне там. Депутат Ярослав Нилов говорит, что самими студентами размер стипендии воспринимается как "насмешка над экономическими реалиями". Еще в начале 2024 года Минобрнауки рекомендовало вузам сделать сумму стипендий не ниже прожиточного минимума, но безрезультатно. Депутат Михаил Делягин считает, что удержание студентов в "издевательской нищете" имеет такое последствие, как студенческая проституция.