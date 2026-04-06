Русская медная компания навела порядок на Аллее дворца спорта в Екатеринбурге

В Екатеринбурге привели в порядок любимый горожанами парк. В сквере на Аллее дворца спорта навела порядок Русская медная компания.

Апрель уже радует екатеринбуржцев теплыми весенними днями. Снег сошел и обнажил скопления природного и бытового мусора в популярных местах для прогулок и отдыха.

Русская медная компания инициировала масштабную уборку на территории вокруг Падел-арены РМК и скейт-парка "РМК Экстрим". За выходные в сквере на Аллее дворца спорта были убраны старые листья, ветки и бытовой мусор, скопившийся за зиму.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, дорожки очистили и помыли два трактора со щетками и мойкой. В итоге было собрано более 80 кубометров мусора.

Теперь горожанам будет гораздо приятнее гулять и заниматься спортом в чистом сквере. А молодежь уже вовсю катается в парке "РМК Экстрим".