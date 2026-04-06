Вице-губернатор Кубани Коробка может лишиться имущества

Суд может обратить в доход государства имущество вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки. Иск рассмотрит Ленинский районный суд Краснодара.

Поводом для подачи иска стали нарушения Коробкой антикоррупционных законов. Он нелегально сотрудничал с депутатами краевого заксобрания Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым – бенефициарами девелоперских организаций и крупных агрохолдингов. В результате сращивания бизнеса и власти капитализация их предприятий увеличилась на 10 млрд руб.

Ответчиками по гражданскому делу, кроме самого вице-губернатора, стали 20 физических и три юридических лица. Речь идёт об объектах недвижимого имущества, а также долях в уставном капитале коммерческих организаций, принадлежащих ответчикам, сообщает объединённая пресс-служба судов Кубани.