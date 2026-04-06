Песков: Не исключено, что к атаке на газопровод в Сербии причастен Киев

В Кремле не исключают, что при расследовании попытки атаки на сербскую часть газопровода "Турецкий поток" будут найдены следы Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что киевский режим до этого имел прямое отношение к "актам саботажа" против критической энергоструктуры.

"С большой долей вероятности можно предположить, что и на этот раз какие-то следы вмешательства киевского режима будут обнаружены", - цитирует ТАСС Пескова.

Накануне президент Сербии Александр Вучич сообщил об обнаружении бомбы рядом с трубопроводом, по которому идет российский газ из Сербии в Венгрию. Он пригрозил "безжалостно расправиться с каждым, кто посмеет угрожать жизненно важной инфраструктуре". Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал по этому поводу чрезвычайное заседание совета обороны.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем видеообращении отметил, что эта атака на страну. Он напомнил, что ранее Украина ввела "нефтяную блокаду" против Венгрии, перекрыв транзит по трубопроводу "Дружба", а затем ударила беспилотниками по объектам "Турецкого потока" на территории России.