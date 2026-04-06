В Геленджике ввели режим локальной ЧС после атаки БПЛА

В Геленджике ввели режим локальной ЧС после атаки БПЛА на микрорайон Голубая Бухта.

"Сформированная комиссия сегодня приступит к обходу домовладений для фиксации и описи всех повреждений", —заявил глава города Алексей Богодистов. Его слова приводит РИА Новости.

Минувшей ночью в результате атаки беспилотников от взрывной волны пострадали здания детского сада "Журавушка" и несколько домов, сообщил Богодистов в своем телеграм-канале. Помимо этого, повреждены автомобили.

Как сообщало Минобороны РФ, минувшей ночью силы ПВО сбили 50 беспилотников ВСУ над российскими регионами, включая Краснодарский край.