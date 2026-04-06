Пасхальные ловушки: как мошенники обманывают верующих перед праздником

Кибермошенники создают поддельные сайты и собирают деньги якобы на "поставку Благодатного огня" или "наборы для освящения". Об этой схеме рассказал митрополит Псковский и Порховский Матфей на форуме в Нижнем Новгороде, пишет "РГ". Специалисты платформы "Мошеловка" добавили, что преступники также рассылают СМС и звонят людям от имени настоятелей храмов. Они просят перевести средства на благотворительные цели, которые на самом деле выдумали.

Еще одна уловка касается поездок к святым местам: аферисты требуют предоплату за бронирование мест в автобусах, хотя ситуация на Ближнем Востоке остается опасной. Чаще всего жертвами обмана становятся пенсионеры и другие уязвимые категории граждан. Митрополит Матфей отметил, что перед Пасхой верующие особенно сильно хотят помогать окружающим, и мошенники цинично пользуются этим добрым порывом.

Ранее полпред президента в УрФО Артем Жога едва не попался на уловку киберпреступников, но вовремя распознал обман. Рассказывая об этом случае, он отметил, что мошенники активно используют искусственный интеллект и личный подход к жертвам.