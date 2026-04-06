06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Новации рынка грузоперевозок - каковы перспективы Урала как логистического топ-хаба страны

Российский рынок грузоперевозок вступает в период существенных изменений. Электронный документооборот становится нормой, а логистический рынок требует все большей прозрачности. Свердловская область, где сходятся ключевые железнодорожные и автомобильные артерии, связывающие центральную Россию с Сибирью и Азией, оказалась в точке пересечения сразу нескольких важных трендов: цифровизации, кадровой перестройки и развития международных коридоров.

Итак, напомним, с 1 сентября 2026 г. вступает в силу Закон № 140-ФЗ, и электронный документооборот перестанет быть добровольным выбором. Бумажные аналоги сохранятся лишь как резервный вариант на случай технических сбоев. Переход на электронный документооборот касается компаний любого масштаба — от крупных транспортно-экспедиционных компаний до индивидуальных предпринимателей. Вся система строится вокруг ГИС ЭПД — Государственной информационной системы электронных перевозочных документов. Это федеральная платформа, которая служит единым «облачным» архивом для всех перевозочных документов страны. Операторы ЭДО направляют туда данные, обеспечивая прозрачность для бизнеса и легитимный доступ для контрольных органов — ФНС, ГИБДД и Ространснадзора. Переход на электронные перевозочные документы (ЭПД) позволит автоматизировать согласование, ускорить взаиморасчеты и снизить издержки на бумажный документооборот. Согласно Транспортной стратегии России, к 2035 году доля электронных документов должна достичь 100%.

мост, грузовик, дтп, путепровод(2011)|Фото:Накануне.RU

А с весны 2026 года вступил в силу государственный реестр экспедиторов «ГосЛог», подать уведомление о регистрации необходимо до 1 мая. При этом, штрафы за работу без регистрации достигают 500 тысяч руб., а нарушение правил проверки грузов на наличие запрещенных предметов грозит штрафами до 3% от годовой выручки. Эта мера ударит прежде всего по «серым» перевозчикам, которые составляют, по разным оценкам, до 60% рынка. Доля мелких игроков с парком менее 50 машин оценивается в 80%, и именно они чаще всего работают на упрощенке, игнорируя полноценный документооборот.

Отметим, параллельно с технологическими вызовами отрасль сталкивается с кадровым голодом. Средний возраст профессионального водителя достиг 46,9 лет, а приток молодых кадров катастрофически мал. Дефицит кадров особенно остро ощущается в сегменте междугородних и международных перевозок, где требуются высокая квалификация и готовность к длительным командировкам. Компании вынуждены повышать зарплаты и улучшать условия труда, что в свою очередь давит на себестоимость перевозок.

Дальнобойщики стоят на стоянке(2025)|Фото: Накануне.RU

Все эти новации и проблемные вопросы крайне актуальны и для транспортной сферы Свердловской области.

Екатеринбург уверенно держится в четверке лидеров российской логистики — наравне с Москвой, Санкт-Петербургом и Новосибирском. По данным Авито Услуг, жители Свердловской области ежемесячно оставляют более 15 тысяч запросов на транспортные услуги, а общая аудитория платформы, интересующаяся перевозками, достигает 4,5 млн человек по всей стране.

(2025)|Фото: safety.avito.com

«Урал прочно закрепился в топе логистических хабов страны. Мы видим не просто рост спроса на традиционные перевозки, а смену модели поведения предпринимателей: они ищут комплексные решения. Рост спроса на фулфилмент на 69% говорит о том, что рынок созрел для интегрированных сервисов, где хранение и доставка работают как единый механизм», — говорит руководитель по развитию бизнеса категории «Грузоперевозки» на Авито Услугах Игорь Крутиков.

Внешнеэкономическая переориентация дополнительно усиливает позиции Уральского региона. Международный транспортный коридор «Север-Юг» нарастил объемы на 27%, становясь удобной альтернативой традиционным маршрутам для поставок в страны Азии. Однако здесь российские перевозчики сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны зарубежных коллег. Понятно, что для успешной работы на новых маршрутах логистам требуется глубокое знание специфики транзита через Иран и Индию, а также умение работать с китайскими партнерами, которые диктуют жесткие условия по тарифам.

