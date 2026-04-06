50 компаний приняли участие в агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2026", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

На мероприятии, которое состоялось на базе выставочного комплекса "Пышминская долина" в поселке Винзили Тюменского округа, предприятия представили более 120 единиц современной сельскохозяйственной техники и оборудования, в том числе свыше 20 новинок российских и зарубежных производителей.

"Главной изюминкой выставки стали демонстрационные полёты беспилотных авиационных систем. Сегодня с их помощью на полях решаются сложные производственные задачи: повышается эффективность и точность проведения полевых работ и открываются новые возможности для нашей отрасли", - прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

В рамках выставки проведены деловые переговоры и заключены контракты о сотрудничестве на сумму около 300 млн рублей. За время мероприятия было приобретено 16 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования.

В программу вошли - круглые столы, совещания, олимпиады, демонстрационные полеты беспилотников, тест-драйв техники и праздничный концерт.

На торжественной церемонии закрытия выставки состоялось награждение победителей двух олимпиад, призеров в номинации "Лучшая экспозиция" и всех участников выставки.