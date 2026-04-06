06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Бензин в США подорожал уже в полтора раза

Бензин в США подорожал уже в полтора раза с начала войны против Ирана, достигнув почти исторических пиков.
Стоимость авиационного топлива почти удвоилась, а крупнейший авиаперевозчик страны United Airlines ожидает дополнительных затрат в 11 миллиардов долларов за год из-за нехватки керосина. В западных штатах даже обсуждают вероятность отмены авиасообщения. Средняя стоимость авиабилетов выросла на 25%, на ряде направлений - почти в два раза.

Это неизбежно тянет за собой и подорожание продуктов питания. Как пишет политолог-американист Малек Дудаков, рост цен на топливо на 10-15% приводит к подорожанию продуктов на 2-4%. Но нынешнее подорожание будет больше, так как дополнительно накладывается дефицит удобрений, цены на которые тоже почти удвоились. Это объясняет реакцию президента США Дональда Трампа на продолжающееся блокирование Ормузского пролива. Накануне он нецензурно призвал Иран разблокировать пролив.

Республиканцы разгромно проиграют промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2026 года, поскольку своей авантюрой в Иране Трамп дал демократам большое преимущество, уверен эксперт. Уровень поддержки Трампа среди независимых избирателей в последних опросах рухнул до 20-25%. Это еще хуже, чем было у Ричарда Никсона перед его отставкой.

Теги: США, бензин, топливо


