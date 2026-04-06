Губернатор назвал возможную причину пожара в ТЦ Калининграда

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что могло стать причиной пожара в торговом центре Калининграда.

"Одна из основных версий сейчас - ремонтные работы. Ремонт проходит в торговых центрах. Надо посмотреть, почему они проходят в то время, когда торговый центр посещают посетители", - приводит ТАСС слова губернатор, сказанные на оперативном совещании в правительстве региона.

5 апреля в Калининграде на Московском проспекте загорелся фасад ТЦ "Гиант". Из здания всех эвакуировали. Огонь распространился по обшивке здания и на припаркованные рядом автомобили. Пожар был локализован в 17.36 на площади 7 тыс. "квадратов". Пострадали двое.