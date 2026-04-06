Происшествия Иркутская область
Фото: Накануне.ru

"Ангарский маньяк" этапирован в Мордовию для пожизненного заключения

Михаил Попков, которого в народе прозвали "ангарским маньяком", прибыл в мордовскую колонию особого режима. Прокуратура Иркутской области сообщила, что преступник получил окончательный приговор - пожизненное лишение свободы. Последнее решение суда по делу об убийстве двух женщин в 2008 году вступило в силу, что позволило отправить бывшего милиционера к месту постоянного заключения, сообщает прокуратура Иркутской области.

С 1992 по 2010 годы Попков совершил десятки жестоких преступлений в Иркутской области. Ранее суды уже дважды назначали ему пожизненные сроки за убийство 81 человека. Жертвами маньяка становились женщины от 16 до 40 лет, также он расправился с одним сотрудником милиции. Следователи установили, что преступник использовал топоры, ножи и отвертки. Сначала в 2015 году ему вменяли 22 смерти, но позже убийца сам признался еще в 60 преступлениях.

Попков действовал по одной схеме: он караулил женщин на улицах по вечерам и предлагал подвезти их на машине. Затем он увозил пассажирок в безлюдные места и убивал. Силовики задержали маньяка во Владивостоке в 2012 году - выйти на его след помогли отпечатки шин автомобиля на местах преступлений. За время расследования эксперты допросили более 1000 свидетелей, а уголовное дело разрослось до 322 томов. Врачи выявили у Попкова гомицидоманию (непреодолимую тягу к убийствам), но признали его полностью вменяемым.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест бывшему учителю музыки Артему Ваганову, который подозревается в истязании учеников. Мужчину задержали в прошлом году после появления видео, на которых он душил детей, надевая им на голову пакеты. 

Теги: маньяк, колония, убийства


