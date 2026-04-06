Для Пичугина, дрейфовавшего в Охотском море, требуют три года колонии-поселения

Гособвинение просит назначить Михаилу Пичугину, фигуранту дела о гибели двух своих родственников во время дрейфа судна в Охотском море, три года колонии-поселения. Об этом сообщил прокурор в ходе прений сторон в Октябрьском районном суде Улан-Удэ, пишет ТАСС.

В качестве дополнительного наказания Пичугину просят назначить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Сторона защиты просит оправдать Пичугина по одной из статей - ч. 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. По словам адвоката, его подзащитный не мог предвидеть наступление смерти своего брата и племянника.

Напомним, 15-летний подросток и двое взрослых мужчин пропали в начале августа 2024 года. Они совершали самостоятельное путешествие по маршруту Сахалин - Шантарские острова - Сахалин. 46-летнего Михаила Пичугина нашли в Охотском море 14 октября живым через 67 дней. Его брат и племянник погибли.

Выяснилось, что Пичугин не имел права как владелец судна совершать многокилометровое путешествие от берега. Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).