В Сургуте из-за трещин на стенах школы учеников перевели на дистант

Прокуратура проводит проверку по факту обнаружения дефектов здания сургутской школы №44. На стенах образовательного учреждения обнаружены трещины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Администрацией города принято решение о переводе детей на дистанционное обучение, организована комплексная экспертная оценка характера повреждений, в том числе на наличие угрозы жизни и здоровью обучающихся. Прокуратурой города Сургута организована проверка технического состояния здания муниципального образовательного учреждения в связи с обнаружением дефектов в помещениях.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению органами местного самоуправления законодательства в сфере образования, а также законодательства, регулирующего порядок содержания муниципального имущества. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.