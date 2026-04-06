В Чите накрыли подпольное казино с доходом в 48 млн рублей

Следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело против местного жителя, который организовал незаконный игорный бизнес. Мужчина открыл подпольные залы в двух арендованных квартирах Читы и проработал там с марта 2022 года по февраль 2026 года. По предварительным подсчетам ведомства, нелегальные игры принесли организатору около 48 млн рублей дохода, пишет "Ъ".

Полиция выяснила, что заведения работали в режиме строгой секретности. Владелец пускал внутрь только проверенных клиентов, которые заранее записывались по телефону. Во время обысков оперативники изъяли девять ноутбуков, мобильные телефоны и наличные деньги. Сейчас следствие продолжает собирать доказательства и устанавливает все детали этого преступления по статье 171.2 УК РФ.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин резко раскритиковал идею Минфина легализовать онлайн-казино ради налогов, назвав этот шаг безжалостным. Депутат заявил, что пополнение бюджета не оправдывает разорение семей и личные трагедии россиян, а логика министерства может привести к легализации наркотиков и проституции по западному образцу.