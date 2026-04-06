06 Апреля 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Детский лагерь "Исетские зори" закроют на две недели из-за массового отравления

Каменский районный суд на 14 суток приостановил деятельность детского лагеря "Исетские зори" из-за вспышки норовируса. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

В начале месяца стало известно, что от отравления пострадало 14 детей. Возбудителем инфекции стал норовирус 1 типа. Смена была приостановлена досрочно, а за контактными детьми установили меднаблюдение по месту жительства. После этого было возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

По данным санитарных врачей, лабораторные исследования подтвердили у пятерых детей и двоих сотрудников лагеря норовирус 1 генотипа. Также, во время эпидемиологического расследования были установлены грубые нарушения санитарных норм, создающие угрозу массового распространения инфекции. Среди них:

  • отсутствие надлежащей подготовки персонала по применению дезинфицирующих средств (растворы разводятся с нарушением инструкции);
  • неотбор суточной пробы пищи (порционного джема) 31 марта 2026 года;
  • несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевой продукции.

В отношении ФГУП "Производственное объединение "Октябрь" были составлены протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ и протокол о временном запрете деятельности. Юрлицу назначено наказание в виде приостановления деятельности на срок 14 суток со 2 апреля 2026 года.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Теги: Исетские зори, лагерь, отравление, дети, суд


02.04.2026 08:09 Мск Отравление детей в лагере "Исетские зори" привело к уголовному делу
01.04.2026 16:04 Мск В уральском лагере вспышка острой кишечной инфекции: 14 заболевших детей

